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İngiliz eski istihbarat subayının evine kiracı bulunamıyor

İNGİLİZ eski İstihbarat Subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofis ve ev olarak kullandığı Karaköy'deki üç katlı binaya 7 aydır kiracı bulunamadı.
İngiliz eski istihbarat subayının evine kiracı bulunamıyor

Karaköy'de 11 Kasım 2009'de ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat Subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofis ve ev olarak kullandığı üç katlı bina 7 aydır yeni kiracısını bekliyor. Karaköy'de bulunan üç katlı binada Le Mesurier'den kalan son eşyalar Şubat ayında eşi Emma Hedvig Christina Winber tarafından alınmıştı. Yaklaşık 7 kamyon dolusu eşyanın çıkarıldığı bina o günden sonra sessizliğe gömüldü. Bina sahibinin bir emlak firmasıyla anlaşmasının ardından Le Mesurier ve eşinin kaldığı binaya yeni kiracılar aranmaya başladı.  Ancak binayı ziyaret erden müşterilerin eski İngiliz İstihbarat Subayının burada hayatını kaybettiğini öğrenmesiyle binayı kiralamaktan vazgeçtikleri belirtildi.

İNGİLİZ  ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENENLER KİRALAMAKTAN VAZGEÇİYOR

Binayı kiralamak isteyen müşterilerin eski İngiliz İstihbarat Subayının burada hayatını kaybettiğini öğrenmesiyle vazgeçtiklerini belirten esnaf Emin Ekici," Şubat ayında burası boşaltıldı. Kamyonlarla içerideki eşyaları aldılar. Sonrasında buranın kiraya verileceği söylendi. Gelenler oldu ancak burada eski bir ajanın hayatını kaybettiğini öğrenenler kiralamak vazgeçiyor. Yaklaşık 1 yıldır boş burası. Emlakçı ve müşteri arasındaki konuşmaya bir kez şahit oldum. Kiralamak isteyen hanımefendi böyle bir olayın yaşadığı yeri kiralamak istemediğini, böyle bir risk almayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

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