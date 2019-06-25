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SON DAKİKAİngiliz F-35'leri Kıbrıs'ta harekete geçti
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İngiliz F-35'leri Kıbrıs'ta harekete geçti

İngiltere'nin Kıbrıs'taki hava üssüne konuşlandırdığı F-35 savaş uçakları Suriye ve Irak üzerinde görev uçuşlarına başladı.
İngiliz F-35'leri Kıbrıs'ta harekete geçti

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mayıs ayında ülkenin Kıbrıs’taki Akrotiri hava üssüne konuşlandırdığı 6 adet F-35 savaş uçağının Suriye ve Irak üzerinde 14 görev uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda istihbarat amaçlı kullandığı belirtilen uçakların göreve silahlı çıktığı ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediği kaydedildi.

Toplamda 138 F-35 almayı planlayan İngiltere şu ana kadar 17 uçağı teslim aldı. Yatay iniş yapma kabiliyetine sahip F-35B modeli uçakların ekim ayında İngiltere’nin önceki yıl denize indirdiği HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde de konuşlandırılıp test edileceği belirtiliyor.

Uçak gemisinin ve F-35'lerin 2021 yılı itibariyle birlikte operasyon seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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