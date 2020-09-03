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İngiliz kahve zinciri Costa Coffee 1.500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

İngiltere'nin önde gelen kahve zincirlerinde Costa Coffee, 1.500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu.
İngiliz kahve zinciri Costa Coffee 1.500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Costa Coffee'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle oluşan mali yükün azaltılması için 1.500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Costa Coffee İngiltere ve İrlanda Müdürü Neill Lake, "Baristalarımız (kahve ustası) işimizin tam merkezinde yer alıyor. Bugün yaptığımız bu açıklamanın ardından çok sayıda baristamızın belirsiz durumda kalacak olmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

The Coca-Cola Company'nin iştiraki olan ve merkezi İngiltere'nin Dunstable şehrinde bulunan Costa Coffee, 3 bin 800 şubede yaklaşık 18 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Sandviç ve kahve zincirlerinden Pret A Manger da bir süre önce yaptığı açıklamada, 3 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

Uzmanlar, İngiliz hükümetinin ücretli izin programının ekim ayında bitmesiyle yüzde 3,9 seviyesinde olan işsizliğin ciddi şekilde artmasını bekliyor.

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