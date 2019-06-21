İngiliz kanocu, Meriç Nehri'nde askeri yasak bölgede yakalandı

Edirne'de, sınırda Meriç Nehri üzerinden kanoyla askeri yasak bölgeye giriş yapan İngiliz uyruklu A.J.B. gözaltına alındı.

Edirne'de, sınırda Meriç Nehri üzerinden kanoyla askeri yasak bölgeye giriş yapan İngiliz uyruklu A.J.B. gözaltına alındı. Bir sosyal proje kapsamında Fransa’dan kanoyla dünya turuna çıktığını öne süren A.J.B., işlemlerinin ardından kendi isteği üzerine Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a gönderildi.

Yunanistan'a sınır Orhaniye köyünde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askerleri, Meriç Nehri'nde kanoyla askeri yasak bölgeye giriş yapan kişiyi yakaladı. Bu kişinin, yapılan kimlik kontrolünde İngiliz vatandaşı A.J.B. olduğu tespit edildi. Sınır ihlalinden gözaltına alınan İngiliz uyruklu kanocu, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. A.J.B. işlemlerinin ardından polis nezaretinde 'askeri yasak bölgeye izinsiz girme suçundan' hakkında açılan soruşturma kapsamında sorgusu için Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. İngiliz kanocu savcılıkta verdiği ifadesinde, sosyal bir proje için Fransa'dan kanoyla Kasım ayında yola çıktığını belirterek, "Ben bir sosyal proje kapsamında Fransa'dan kanoyla dünya turuna çıktım. Geçtiğim tüm ülkelerde bana izin verildi. Amacım dünyayı kanoyla gezmek" dedi.



Serbest bırakılan A.J.B., Edirne Göç İdaresi'ne ait araçla polis nezaretinde Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan A.J.B., kendi isteğiyle kano ve yanındaki malzemelerle birlikte polis nezaretinde Yunanistan'a geçti.