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İngiliz kulüplerinin 'Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmasına ilk tepkiler geldi

UEFA Başkanı Ceferin, "Bu kulüpler büyük bir hata yaptı ama bunu kabul ederek hatadan dönmeleri, takdir edilecek bir şey" dedi.
İngiliz kulüplerinin 'Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmasına ilk tepkiler geldi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi" adlı girişimden çıkan 6 İngiliz kulübünün büyük bir hatadan döndüğünü belirtti.

Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Chelsea'nin girişimden çıktığını duyurmasının ardından ilk tepkiler, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Ceferin, "Bu kulüpler büyük bir hata yaptı ama bunu kabul ederek hatadan dönmeleri, takdir edilecek bir şey. Artık oyuna geri döndüler ve sadece bizim organizasyonlarımızda değil, Avrupa'da oyunun tamamında yer alarak kendilerine daha fazla teklif şansı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Futbolun zorlu bir dönemden geçtiğini hatırlatan Ceferin, "Artık önemli olan, yolumuza devam etmek ve daha önceden zevk aldığımız oyunu, birliğimizi yeniden kurarak hep birlikte geliştirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Johnson ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece geç saatlerde İngiliz takımlarının aldığı kararları memnuniyetle karşıladım. Bu kararlar; futbol taraftarları, kulüpler ve ülke genelindeki topluluklar için doğru yönde bir gelişme. Sevgiyle anılan bu oyunu korumaya devam etmeliyiz." mesajını yazdı.

İngiliz kulüplerinin çekilme kararı almasının ardından Avrupa Süper Ligi'nde İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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