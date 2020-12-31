  • BIST 1.480
  • Altın 448,015
  • Dolar 7,3790
  • Euro 9,0707
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -1 °C
»

İngiliz parlamentosu AB'yle yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi

Ticaret anlaşmasının yasaya dönüştürülmesine ilişkin tasarı, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda 73'e karşı 521 oyla kabul edildi.
İngiliz parlamentosu AB'yle yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi

İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği (AB) ile varılan serbest ticaret anlaşmasını onayladı. 

Ticaret anlaşmasının yasaya dönüştürülmesine ilişkin tasarı, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda 73'e karşı 521 oyla kabul edildi. 

Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası da gece saatlerine kadar yapılan görüşmelerin sonucu tasarıya onay verdi.

Bu arada AB liderlerinin ardından Başbakan Boris Johnson anlaşmayı imzaladı.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı imzalayarak İngiliz halkının kendi seçtikleri parlamento tarafından yapılan kendi yasalarına göre yaşama dileğini gerçekleştiriyoruz." dedi. 

Kraliçe 2. Elizabeth'in onayının ardından yürürlüğe girecek anlaşma, 1 Ocak 2021'den itibaren iki taraf arasında ticaretin tarifesiz ve kotasız olarak sürdürülmesini öngörüyor. 

Brexit süreci
İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, Brüksel ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

"Adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi zorlu konularda anlaşılamaması nedeniyle uzayan müzakereler, geçiş sürecin bitmesine sadece 7 gün kala sonuçlanmıştı.  

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacaktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi31 Aralık 2020 Perşembe 09:19
  • Japonya'da yeni yıl öncesi son uyarı: Vaka hızı düşmezse yeniden OHAL gelebilir31 Aralık 2020 Perşembe 09:15
  • Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor31 Aralık 2020 Perşembe 09:14
  • ABD'den bazı AB ürünlerine yeni gümrük tarifesi31 Aralık 2020 Perşembe 09:13
  • Çin'in ABD askerine saldırmaları için Afganistan'da devlet dışı aktörlere para önerdiği iddiası31 Aralık 2020 Perşembe 09:13
  • İngiliz parlamentosu AB'yle yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi31 Aralık 2020 Perşembe 09:12
  • ABD'nin BAE'ye 23 milyar dolarlık silah satışına karşı dava açıldı31 Aralık 2020 Perşembe 09:12
  • Fetih Hareketi: Uluslararası meşru kararlar İsrail'le barışın sağlanması için doğru başlangıç31 Aralık 2020 Perşembe 09:11
  • Almanya Başbakanı Merkel AB dönem başkanlığını Portekiz Başbakanı Costa'ya devretti31 Aralık 2020 Perşembe 09:10
  • Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi31 Aralık 2020 Perşembe 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti