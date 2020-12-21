  • BIST 1.378
  • Altın 463,809
  • Dolar 7,6854
  • Euro 9,3422
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı.
İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's'den yapılan açıklamada, Avrupa'dan sevkiyatın aksaması nedeniyle yerel piyasaya yöneldikleri ve Avrupa dışından alternatif aradıkları belirtildi. 

Durumunun değişmemesi halinde bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yapılan açıklamada, bunlar marul, karnabahar, brokoli ve turunçgiller olarak sıralandı.

Açıklamada ayrıca İngiliz ve Fransız hükümetlerine, limanlardaki ürünlerin ve diğer gıdaların derhal geçişine öncelik veren karşılıklı bir çözüme varmaları çağrısında bulunuldu.

Fransa, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı almış, bunun üzerine Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari ücrette rakamlar konuşacak21 Aralık 2020 Pazartesi 11:19
  • Tüketici güven endeksi aralık ayında değişmedi21 Aralık 2020 Pazartesi 11:14
  • Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı21 Aralık 2020 Pazartesi 11:14
  • Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki işletmelere finansman desteği21 Aralık 2020 Pazartesi 11:13
  • İŞKUR'un "İş'te Anne Projesi"nden 42 binden fazla kişi yararlandı21 Aralık 2020 Pazartesi 11:12
  • e-ticaret 2020'yi rekorlarla geride bırakıyor21 Aralık 2020 Pazartesi 11:12
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma! İmzalar atıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 11:07
  • Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki işletmelere finansman desteği21 Aralık 2020 Pazartesi 11:07
  • Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı21 Aralık 2020 Pazartesi 11:06
  • Tüketici güven endeksi aralık ayında değişmedi21 Aralık 2020 Pazartesi 11:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti