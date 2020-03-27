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İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.
İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse yakalandı

Boris Johnson, Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını söyledi. 

Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.

İngiltere'de önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti. 

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Kaynak: Haber Kaynağı
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