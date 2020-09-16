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İngiltere Başbakanı Johnson’dan koronavirüs açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin ikinci karantina ve kısıtlamaları gerek ekonomik gerekse sağlık sistemi açısından kaldıramayacağını söyledi.
İngiltere Başbakanı Johnson’dan koronavirüs açıklaması

İngiltere’de son 24 saatte tespit edilen vakaların ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson, “İkinci bir karantinanın mali sonuçlarının felaket olacağını düşünüyorum. Ama hastalığı yeneceğimizden emin olmalıyız. Altı kuralına karşı çıkan veya hükümetin bireysel özgürlüklere karşı çok sert olduğunu söyleyen insanlarla empati kuruyorum ama bu hastalığı yenmeliyiz” dedi.

İNGİLTERE’DE SON DURUM

İngiltere’de son 24 saatte 3 bin 991 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 378 bin 219’a ulaşırken; 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 41 bin 684’e çıktığı açıklandı.

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