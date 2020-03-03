  • BIST 110.306
  • Altın 318,504
  • Dolar 6,1718
  • Euro 6,8701
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz." dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ortak basın toplantısı düzenledi.

"En büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır"
Raab, "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir03 Mart 2020 Salı 14:03
  • Rejim ait bir uçak daha düşürüldü03 Mart 2020 Salı 13:20
  • İran'da 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildi03 Mart 2020 Salı 13:16
  • Son 24 saatte 327 rejim askeri daha etkisiz hale getirildi03 Mart 2020 Salı 12:59
  • Almanya'da koronavirüs paniği: Market rafları hızla boşalıyor03 Mart 2020 Salı 12:54
  • Elazığ'da ağır hasarlı bin 159 bina yıkıldı03 Mart 2020 Salı 12:51
  • Böbreğinden 95 taş çıktı03 Mart 2020 Salı 12:50
  • Sahil güvenlik yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı 03 Mart 2020 Salı 12:45
  • Sürü SİHA'lar hedefleri bombalıyor03 Mart 2020 Salı 12:39
  • Kurtulmuş: Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider03 Mart 2020 Salı 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti