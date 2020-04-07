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İngiltere Futbol Federasyonundan maaşlarda geçici kesinti

İngiltere Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erkek ve kadın milli takım teknik direktörleri dahil çalışanlarının maaşında geçici olarak kesintiye gitti.
İngiltere Futbol Federasyonundan maaşlarda geçici kesinti

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) üst yöneticisi Mark Bullingham, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yıllık kazancı 50 bin poundu geçen çalışanların yüzde 7,5, üst düzey yöneticilerin yüzde 15 ve en en yüksek maaşlı çalışanların ödemesinde ise yüzde 30 kesinti yapacaklarını duyurdu.

Bullingham, bazı çalışanlarını ise ücretsiz izne gönderebileceklerini aktardı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, yıllık maaşı 3 milyon pound olan İngiltere Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate ve 300 bin pound olan Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Phil Neville'in, yüksek maaşlı çalışan oldukları için ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilecek.

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