  • BIST 1.448
  • Altın 523,311
  • Dolar 8,5932
  • Euro 10,4565
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

İngiltere Futbol Federasyonunu ilk kez bir kadın başkan yönetecek

İngiltere Futbol Federasyonunda Greg Clarke'ın istifasının ardından 7 aydır boş olan başkanlık görevine Debbie Hewitt aday gösterildi.
İngiltere Futbol Federasyonunu ilk kez bir kadın başkan yönetecek

İngiltere Futbol Federasyonundandan yapılan açıklamada, aralarında bağımsız üyelerin de yer aldığı seçim komitesinin başkanlık için oy birliğiyle iş insanı Hewitt'i aday gösterdiği belirtildi.

Hewitt'in adaylığının 22 Temmuz'daki federasyon konseyi toplantısında onaylanacağı, 2022'nin ocak ayında da görevine başlayacağı kaydedildi.

Küçük yaşlardan beri futbola tutkusu olduğunu belirten Hewitt ise yeni görevi için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Debbie Hewitt, 157 yıllık geçmişi bulunan İngiltere Futbol Federasyonunun ilk kadın başkanı olacak.

Greg Clarke, İngiltere Parlamentosu'ndaki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası geçen yılın kasım ayında başkanlıktan istifa etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı07 Haziran 2021 Pazartesi 16:52
  • Emre Belözoğlu Ümit Özat'ı mahkemeye verdi!07 Haziran 2021 Pazartesi 13:17
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı istatistiklerde de zirvede07 Haziran 2021 Pazartesi 13:02
  • İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı07 Haziran 2021 Pazartesi 13:01
  • Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti07 Haziran 2021 Pazartesi 11:16
  • Futbol dünyasının en değerlisi Manchester City'den Phil Foden07 Haziran 2021 Pazartesi 10:46
  • NBA'de Mavericks'i yenen Clippers konferans yarı finaline kalan son takım oldu07 Haziran 2021 Pazartesi 10:24
  • EURO 2020'de D Grubu07 Haziran 2021 Pazartesi 10:09
  • Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, takımıyla Fransa'da birincilik elde etti07 Haziran 2021 Pazartesi 09:08
  • MotoGP Katalonya Grand Prix'sinde zafer Oliveira'nın06 Haziran 2021 Pazar 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti