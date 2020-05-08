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İngiltere hükümeti: Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti

İngiltere hükümeti, özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamının kalite testlerini geçtiğini açıkladı.
İngiltere hükümeti: Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti

İngiltere Hükümeti, Türkiye'deki özel bir şirketten alınan koruyucu ekipmanlardan sadece küçük bir kısmının standardı karşılamadığı, çoğunluğunun testleri başarıyla geçtiğini bildirdi. 

İngiliz Hükümet Sözcüsü, AA muhabirine, İngiliz medyasında yer alan "Türkiye'den, İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı. 

Türkiye'den özel bir firmadan sipariş edilen 400 bin koyuruyucu giysiden bir kısmının teslim alındığı belirtilen açıklamada, "Bu önlüklerin az bir kısmı, İngiltere'deki testlerden geçememiş olsa da çoğu testleri geçerek kullanılma onayı aldı." bilgisi verildi.

Geriye kalan ürünlerin İngiltere ve Türkiye'deki depolarda test edilmeyi beklediği kaydedilen açıklamada, "Türk makamları ayrıca, özel bir şirketin siparişleri yetiştirememesi üzerine 68 bin tulum temin etmek için harekete geçti. Bunların hepsi kontrolleri geçti ve şimdi personele dağıtılacak." ifadesine yer verildi. 

Türk Hükümeti'nin bu süreçte son derece yardımcı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koruyucu giysileri tedarik etmemize yardımcı olmanın yanı sıra ihracat izinlerini de hızlandırdılar. Daha önce de koruyucu giysi bağışı yapmışlardı." 

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye’den yollanan 400 bin adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır.

Birleşik Krallık hükümeti, Türk hükümetine Birleşik Krallık’ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir. Gönderilen ürünlerin çoğunluğu halen Birleşik Krallık ve Türkiye’deki depolarda test edilmeyi bekliyor. Bunların ne Türk hükümetinin Birleşik Krallık’a hediyesi olan koruyucu kişisel ekipmanla ne de bahsi geçen tedarikçiden beklenen teslimat gecikince temin ettikleri 68 bin tulumla bağlantısı yok."

Kaynak: Haber Kaynağı
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