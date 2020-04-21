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İngiltere, korona aşısını insanlar üzerinde denemeye başlıyor

İngiltere Sağlık Bakanı, üzerinde çalışılan koronavirüs aşısının 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını bildirdi.
İngiltere, korona aşısını insanlar üzerinde denemeye başlıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında, koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarının ardından, aşı üzerinde yapılan çalışmalara da değindi.

Hancock, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen potansiyel aşıda deneme aşamasına geçileceğini söyledi.

23 NİSAN'DA İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK

Bu kapsamda insanlar üzerindeki testlerin perşembe günü başlayacağını açıklayan Hancock, ayrıca Oxford Üniversitesi ve Londra'daki Imperial College'a klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlayacaklarını da kaydetti.

BAŞARI ŞANSI YÜZDE 80

Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor.

"ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.

Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken koronavirüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

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