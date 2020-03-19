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İngiltere, 'oyunun kurallarını değiştirecek' koronavirüs testi geliştiriyor

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, korona virüsü bulaşıp da hasta olmadan atlatanların bunu öğrenebileceği antikor testi üzerinde çalışıyor.
İngiltere, 'oyunun kurallarını değiştirecek' koronavirüs testi geliştiriyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlenen basın toplantısında, insanların hiçbir belirti göstermeden yeni tip korona virüsünü (Covid-19) atlatıp atlatmadıklarını öğrenecekleri testle ilgili çalışmaların hızlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Johnson, “Size bulaşıp bulaşmadığına ilişkin test yaptırmanın en güzel yanı, aniden başınızın üstünde yeşil bir ışık yanması. Böylece büyük bir ihtimal bir daha yakalanmayacağınızı bilerek güvenli ve emin şekilde işinize geri dönebileceksiniz” dedi.

Başbakan Johnson, böyle bir testin ekonomik ve sosyal açıdan oyunun kurallarını değiştireceğini ifade etti.

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun antikor testi üzerindeki çalışmasının “çok hızlı ilerlediğini” ve salgına ilişkin değerli bilgiler sağlandığını söyledi.

EVDE YAPILABİLECEK COVİD-19 TESTİNDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) Başkan Yardımcısı Dr. Jenny Harries ise evlerde yapılabilecek Covid-19 test kiti geliştireceklerini, bunun sağlanmasıyla sağlık çalışanları üzerindeki yoğunluğun azalabileceğini kaydetti.

Harries, bu konudaki çalışmalarda son birkaç haftada büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104’e ulaştı. Covid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526’ya çıktı.

Toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında bazı değişikliklere gitmişti.

Başbakan Johnson, pazartesi yaptığı açıklamada halka gereksiz sosyal temas ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Halktan bar, kulüp, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu ifade etmişti.

Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurgulamıştı.

Hükümet, son olarak yeni bir emre kadar tüm okulların kapatılmasına da karar vermişti.

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