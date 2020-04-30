İngiltere pik yaptı

İngiltere'de koronavirüs (corona virüs) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e çıktı. Başbakan Boris Johnson salgında zirvenin geride bırakıldığını açıkladı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e çıktı.

Kovid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson, göreve dönmesinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi.

VAKA SAYISI 171 BİNİ GEÇTİ

Sözlerine, kendisini tedavi eden Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) teşekkür ederek başlayan Johnson, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 26 bin 711'e, vaka sayısının 6 bin 33 artarak 171 bin 253'e çıktığını belirtti.

Johnson, gün içinde 81 bin 611 test yapıldığını ve toplam test sayısının 901 bin 905 olduğunu aktardı.

"ZİRVE NOKTASINI GERİDE BIRAKTIK"

Halkın çabaları ve fedakarlıklarının etkisinin görüldüğünü, hastaneye kabul ve yoğun bakımdaki kişi sayılarının düştüğünü kaydeden Johnson, "Bu hastalığın zirve noktasını geride bıraktık ve eğimimiz aşağıya doğru. Uzun vadede umutlu olmak için birçok nedenimiz var." dedi.

Johnson, salgında ikinci bir dalganın "kalıcı ekonomik hasara" neden olabileceği uyarısında bulunarak, bu nedenle hükümetin, "ekonomiyi kademeli olarak açması gerektiğini" söyledi.

MASKE TAKMA ÖNERİSİ

Maske takmanın kısıtlamaların kaldırılması aşamasında faydalı olacağını vurgulayan Johnson, bunun insanlara "işe geri dönebileceklerine dair güven" de verebileceğini ifade etti.

Tedavisine ilişkin de konuşan Johnson, "Çok, çok şanslıydım. Harika bir bakım, harika bir tedavi gördüm. Dürüst olmak gerekirse, binlerce insanın benden daha az şanslı olması bir trajedi." dedi.

HÜKUMETİN AMACINI AÇIKLADI

Johnson, hükümetin amacının "ülke çapında hayat kurtarmak ve bu salgının yol açtığı ve yol açacağı acıyı en aza indirmek" olduğunu belirterek, amaçlarının "en başından beri bu olduğunu ve bu amacın değişmeyeceğini" kaydetti.

Ülkede 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı düşüş gösteren hastanedeki can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 449, 823, 759, 616, 684, 813, 413, 586 ve 765 olarak kayıtlara geçti.

BAKIMEVLERİNDE ÖLENLER DE EKLENDİ

Hükümet dün, salgında bakımevlerinde ölen 3 bin 811 kişiyi de toplam can kaybına eklemişti.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

TÜM İŞLETMELER KAPATILMIŞTI

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

JOHNSON YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti. İyileşmesi bir ay süren Johnson, 27 Nisan'da göreve dönmüştü.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmişti.