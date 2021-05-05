  • BIST 1.418
  • Altın 478,586
  • Dolar 8,3433
  • Euro 10,0092
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

İngiltere Premier Ligi, ev sahibi takım taraftarlarına kapılarını açmaya hazırlanıyor

İngiltere Premier Ligi, kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında belirli limitlerle ev sahibi takım taraftarlarının maçlara alınabileceğini açıkladı.
İngiltere Premier Ligi, ev sahibi takım taraftarlarına kapılarını açmaya hazırlanıyor

Premier Lig'in resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamaya ligin son 2 haftasında geçilebileceği ve böylelikle her takımın bir maç seyircisi önünde oynayabileceği kaydedildi.

Buna göre, 18 ve 19 Mayıs'ta oynanacak 37. hafta maçları ile 23 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak son hafta maçlarıyla birlikte, belirlenecek sayıda seyirci stadyumlardaki yerini alabilecek.

Ayrıca açıklamada, deplasman yasağı kararının, kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından operasyonel zorluklara karşı alındığı belirtilirken, ev sahibi seyirci sayısının maksimuma çıkarılmak istendiği bildirildi.

Seyircilerin güvenliğinin ön planda tutulacağına değinilen açıklamada, kulüplerin stada giriş ve çıkışlarda belirli planlara sahip olduğu ifade edildi.

Maçlara seyirci alınmasıyla ilgili son kararı verecek olan Birleşik Krallık hükümetinin, 10 Mayıs'a kadar açıklama yapacağı aktarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Messi'nin evinde verdiği yemeğe Kovid-19 önlemlerinin ihlali gerekçesiyle soruşturma başlatıldı05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:50
  • NBA'de Cedi Osman'ın 16 sayısı Cavaliers'a yetmedi05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:41
  • Fenerbahçe Beko - Galatasaray: 104-7904 Mayıs 2021 Salı 20:34
  • Roma, teknik direktör Paulo Fonseca ile devam etmeyecek04 Mayıs 2021 Salı 16:41
  • UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takım kadrolarını 26 oyuncuya çıkardı04 Mayıs 2021 Salı 14:14
  • Cyle Larin Galatasaray derbisini kazanacaklarına inanıyor04 Mayıs 2021 Salı 13:00
  • Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü başkan adaylık dosyasını divan kuruluna verdi04 Mayıs 2021 Salı 12:59
  • Pınar Karşıyakalı Amath M'Baye ikinci FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor04 Mayıs 2021 Salı 11:51
  • NBA'de Wizards forması giyen Westbrook'tan 20 asist, 20 ribauntluk performans04 Mayıs 2021 Salı 11:34
  • Avrupa'da 236. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final vizesi arayacak04 Mayıs 2021 Salı 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti