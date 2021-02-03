  • BIST 1.534
  • Altın 421,119
  • Dolar 7,1495
  • Euro 8,5989
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: 10 milyon kişi aşının ilk dozunu aldı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede 10 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu.
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: 10 milyon kişi aşının ilk dozunu aldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantın ortaya çıktığı,İngiltere’nin Sağlık Bakanı Matt Hancock 10 milyon kişinin koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu. Hancock, “Bu, bu virüse karşı ulusal çabamızda çok önemli bir kilometre taşıdır. Her aşı hepimizi biraz daha güvenli hale getirir. Katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

MUTASYONLU VİRÜS YENİDEN MUTASYONA UĞRAMIŞTI

Öte yandan, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, açıklamasında, İngiltere'de tespit edilen COVID-19'un daha hızlı yayılan türünün, bağışıklık sistemini daha iyi aşabilen bir mutasyonunun tespit edildiğini açıklamıştı."E484K" adlı mutasyon, dünyada endişeye yol açan Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor. Uzmanlar, en kötü senaryoda aşıların birkaç hafta veya aylar içinde mutasyona karşı çok daha etkili olabilecek şekilde yeniden tasarlanabileceğini belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor03 Şubat 2021 Çarşamba 09:25
  • Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti Vuhan'daki çalışmalarını sürdürüyor03 Şubat 2021 Çarşamba 09:23
  • Japonya Kovid-19’a karşı aşılamaya şubat ortasında başlıyor03 Şubat 2021 Çarşamba 09:08
  • Fransa'da son 24 saatte 23 bin 337 Kovid-19 vakası kaydedildi03 Şubat 2021 Çarşamba 09:08
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar03 Şubat 2021 Çarşamba 09:00
  • Almanya'da son 24 saatte 861 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti02 Şubat 2021 Salı 12:47
  • 87 ilaç daha geri ödeme listesine alındı02 Şubat 2021 Salı 12:35
  • Kovid-19 salgını üretimde 'ulusallaşma' eğilimini artırdı02 Şubat 2021 Salı 11:23
  • Bilim Kurulu üyesi Azap: Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım02 Şubat 2021 Salı 09:52
  • Çin'de 3 bin doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi02 Şubat 2021 Salı 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti