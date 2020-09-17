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İngiltere, Singapur ve Tayland’ı karantina listesinden çıkardı

İngiltere Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Singapur ve Tayland’dan gelenlere getirdiği 14 günlük karantina şartını kaldırdı.
İngiltere, Singapur ve Tayland’ı karantina listesinden çıkardı

İngiltere, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında haftalık olarak seyahat listesini güncellemeye devam ediyor. İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Singapur ve Tayland’dan gelen yolcuların 14 günlük karantina şartının cumartesi günü yerel saatle 04.00’dan itibaren kaldırılacağı duyuruldu. Hükümet, 2 ülkenin "seyahat koridoru" listesine eklendiğini açıklarken, Slovenya ve Guadeloupe’den gelen yolculara ise 14 günlük karantina şartı getirildiğini aktardı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Slovenya ve Guadeloupe'de Koronavirüs vakalarında önemli artışların yaşandığına vurgu yapıldı. Bakanlık, Slovenya'da 7 günlük vaka oranının bir önceki 7 günlük döneme göre 100 bin kişide 14,4'ten 29,1’e çıktığı aktarılırken, bu oranın Guadeloupe’de son 4 haftada 6 kattan fazla arttığını ifade etti.

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