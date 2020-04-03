İngiltere'de bir günde rekor ölüm!

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.

EN ÖLÜMLÜ GÜN

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 684 can kaybıyla şimdiye kadarki en yüksek günlük artış kaydedilirken, vaka sayısı da 4 bin 450 artarak 38 bin 168 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 767 test yapılırken, toplam test sayısı da 173 bin 874'ye yükseldi.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

JOHNSON'IN TECRİDİ SÜRECEK

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, aradan geçen bir haftaya rağmen kendini tecrit etmeyi sürdüreceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda hastalığın üzerindeki etkisi görülen Johnson "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." dedi.

Kısmi karantina süresince insanların sıkılmış olabileceğini anladığını kaydeden Johnson ancak sokağa çıkılmamasının önemini vurguladı ve halktan evlerinde kalmalarını istedi.

Johnson'ın dün akşam sağlık çalışanlarının alkışlanması sırasında çekilen görüntüsünde de hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

DÜNYADA SON DURUM NE?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 16 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 16 bin 793'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 53 bin 245 kişi hayatını kaybederken, virüse yakalanan 213 bin 164 kişi iyileşti.

REKOR VAKA SAYISI ABD'DE

'Worldometer'de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 245 bin 373, İtalya 115 bin 242, İspanya 112 bin 65, Çin ana karası 81 bin 620, Almanya 84 bin 794, Fransa 59 bin 105, İran 50 bin 468, İngiltere 33 bin 718, İsviçre 18 bin 827, Türkiye 18 bin 135"