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İngiltere’de çöp yığınının altında bulunan klasik otomobil müzayedede satılacak

İngiltere’de Dorset bölgesinde, Charterhouse müzayede evi bir garajdaki çöp yığının altında 1960 model MG MGA spor otomobil buldu. Aracın nisan ayındaki klasik otomobil müzayedesinde 8- 12 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
İngiltere’de çöp yığınının altında bulunan klasik otomobil müzayedede satılacak

Charterhouse müzayede evi tarafından İngiltere’de Dorset bölgesinde 20 yıldır bir garajda bekletilen 1960 model MG MGA spor otomobil çöp yığının altında bulundu. Ocak ayında tahta, plastik, kablolar ve genel evsel atık yığınlarının altından aracın çıkarılmasının ardından söz konusu otomobilin klasik araç müzayedesinde 8-12 bin sterlin (77- 116 bin TL) arasında bir fiyata satılmasının beklendiği belirtildi. Müzayedenin 11 Nisan’da Sparkford kasabasındaki Haynes Uluslararası Motor Müzesi’nde yapılması planlandığı ifade edildi.

Müzayedeciler, otomobilin yanı sıra geçmişini belgeleyen fotoğraflar da buldular. Fotoğrafların, 1960 model aracın 80’lerde restorasyondan geçtiğini, ancak kısa süre sonra da garaja yerleştirildiğini gösterdiği ifade edildi.

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