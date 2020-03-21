  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

İngiltere'de corona virüs yüzünden işe gidemeyen çalışanların maaşlarına devlet desteği

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80'inin devlet ödeyecek.
İngiltere'de corona virüs yüzünden işe gidemeyen çalışanların maaşlarına devlet desteği

Sunak, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı alınan ekonomik tedbirlere dikkati çekti.

İnsanların işlerini kaybetmekten endişe duyduğunu bildiklerini anlatan Sunak, salgına karşı uygulanacak ekonomik müdahalenin insanların işlerini ve gelirlerini de koruyacağını aktardı.

Sunak, ülke tarihinde ilk kez hükümetin vatandaşların maaşlarına yardım etmeye yönelik adım atacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80'i, ayda 2 bin 500 sterline kadar hükümet tarafından karşılanacak. Bu, ortalama gelirin üzerinde ve elbette işverenler istedikleri takdirde maaşları artırabilirler. Bu, İngiltere'deki çalışanların, işverenlerinin onlara ödeme yapabilecek durumda olmasa bile işlerini koruyabilecekleri ve maaşlarının en az yüzde 80'inin ödenebileceği anlamına geliyor."

Söz konusu programın başlangıçta en az 3 ay süreceğine işaret eden Sunak, uygulamanın gerektiği takdirde uzatılacağını bildirdi.

Sunak, vergi sistemi aracılığıyla daha fazla nakit akışı desteği de sağlayacaklarını ifade ederek, işletmelerin çalışanlara ödeme yapması ve işlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için KDV ödemelerini bir sonraki çeyreğe ertelediklerini açıkladı.

Bu sayede işletmelerin haziran sonuna kadar vergi ödemesi yapmayacağına değinen Sunak, bunun işverenlere doğrudan 30 milyar sterlinlik nakit sağladığı ve gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 1,5'ine eşit olduğu bilgisini verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ'den gençlere korona uyarısı21 Mart 2020 Cumartesi 10:44
  • Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirleri artırdı21 Mart 2020 Cumartesi 10:23
  • Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek21 Mart 2020 Cumartesi 10:07
  • 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi21 Mart 2020 Cumartesi 10:03
  • Hakkari'de taksiciler sağlık personelini ücretsiz taşıyacak21 Mart 2020 Cumartesi 10:02
  • TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi21 Mart 2020 Cumartesi 09:57
  • BAE'de koronavirüsten ilk ölümler21 Mart 2020 Cumartesi 09:54
  • İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlaması uyarısı: Sosyal mesafe kuralına uyalım21 Mart 2020 Cumartesi 09:47
  • Koronavirüste son dakika gelişmesi! Sayı fırladı21 Mart 2020 Cumartesi 09:46
  • Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar21 Mart 2020 Cumartesi 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti