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İngiltere’de dünyanın ilk anti bakteriyel telefonu piyasaya çıkacak

Dünyanın ilk anti bakteriyel akıllı telefonu İngiltere’de üretildi. Telefonun yüzeyine yerleştirilen iyonların bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engellediği ifade edildi.
İngiltere’de dünyanın ilk anti bakteriyel telefonu piyasaya çıkacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının ardından teknoloji şirketleri hijyen yarışına girdi. İngiltere’de teknoloji firması Bullitt, bakterilerin çoğalmasını ve yayılmasını engelleyen ilk akıllı telefonu üretti. Cat S42 olarak adlandırılan akıllı telefonun yüzeyinde bulunan gümüş iyonlar, bakteri veya virüsleri öldürmese de patojenlerin yayılmasını önlüyor.

BAKTERİ SAYISINI AZALTIYOR

Firma yetkilileri akıllı telefonun, bakteri sayısını 15 dakika içinde yüzde 80 ve 24 saat içinde yüzde 99,9 oranında azalttığını iddia etti.

SABUNLU SUYLA YIKANABİLİYOR

Telefonun üretici mühendisleri, cihazın tamamen su geçirmez olduğunu ve temiz kalması için düzenli olarak sabun ve su, dezenfektanlar ve hatta çamaşır suyu ile yıkanabileceğini açıkladı. Bullitt Group Başkan Yardımcısı Peter Cunningham, "Sağlık veya sosyal bakım ortamında çalışan müşterilerimiz için hayati önem taşıyor. Ürünümüz dünyada tek. Şimdiden yoğun talep alıyoruz" dedi.

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