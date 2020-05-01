İngiltere'de günün korona bilançosu : 739 ölü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yüksek can kayıpları sürüyor.
TOPLAM ÖLÜ SAYISI 27 BİN 501 OLDU
Resmi açıklamalara göre ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını 1 günde 739 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam can kaybı 27 bin 510'a yükseldi.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yüksek can kayıpları sürüyor.
TOPLAM ÖLÜ SAYISI 27 BİN 501 OLDU
Resmi açıklamalara göre ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını 1 günde 739 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam can kaybı 27 bin 510'a yükseldi.
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