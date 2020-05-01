  • BIST 101.110
  • Altın 382,692
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 15 °C
»

İngiltere'de günün korona bilançosu : 739 ölü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 27 bin 510'a yükseldi.
İngiltere'de günün korona bilançosu : 739 ölü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yüksek can kayıpları sürüyor.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 27 BİN 501 OLDU

Resmi açıklamalara göre ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını 1 günde 739 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam can kaybı 27 bin 510'a yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokağa çıkma kısıtlamasında marketler denetlendi01 Mayıs 2020 Cuma 16:36
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere online eğitim01 Mayıs 2020 Cuma 16:34
  • Sağlık Bakanı Koca'dan Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür01 Mayıs 2020 Cuma 16:34
  • Aydın'da jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama01 Mayıs 2020 Cuma 16:33
  • Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlanarak hastalarla görüştü01 Mayıs 2020 Cuma 16:32
  • Günümüzdeki salgın tedbirlerini 19. yy'da Osmanlı'da da uygulandığı ortaya çıktı01 Mayıs 2020 Cuma 16:11
  • Yunan sahil güvenlik botları bir kez daha insan haklarını ihlal etti01 Mayıs 2020 Cuma 16:06
  • Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda dönüşü sürüyor01 Mayıs 2020 Cuma 16:00
  • Türk Kızılay'dan Kadıköy'de ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı01 Mayıs 2020 Cuma 16:00
  • DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama: Çin inceleme talebimizi reddediyor01 Mayıs 2020 Cuma 15:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti