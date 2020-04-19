İngiltere'de hayatın normale dönmesi için plan hazırlanıyor

İngiltere'de koronavirüs (corona virüs) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan okulların yeniden açılması ve hayatın normale dönmesi için hazırlıkların yapılıyor.

The Times gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu The Sunday Times'ın haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra henüz tam olarak iyileşemeyen Başbakan Boris Johnson'a işe geri döndüğünde ülkede hayatın normale dönmesi için hazırlıkların yapıldığı planlar sunulacak.

Bu planlar arasında okulların 11 Mayıs'ta haftanın belirli günleri açılması da yer alıyor. Eğer plan kabul görürse okula ilk gidecekler, ilkokul öğrencileri ile 2021'de ülke çapındaki sınavlara girecek 10 ve 12 yaşlarındaki çocuklar olacak.

11 Mayıs teklifi kabul edilmezse okulların 1 Haziran'da veya eylül başında açılması gündeme gelecek.

Hayatın normale dönmesi kapsamında ilk aşamada, sosyal mesafenin korunabileceği mağazalar yeniden açılacak. Bu çerçevede giyim mağazaları ve bahçe ürünleri satan yerlere yeşil ışık yakılacak.

Ayrıca otobüs ve demir yolu hizmetlerindeki kısıtlamalar kaldırılacak. Toplu ulaşımda, maske takma zorunluluğu gündeme gelebilecek.

İKİNCİ AŞAMADA DAHA ÇOK MAĞAZA AÇILACAK

Mayıs sonu veya haziran başında, ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada daha fazla mağaza ve işletme yeniden açılacak. Tüm çalışanlar işe geri çağrılacak ve bazı küçük sosyal etkinliklere izin verilecek.

Barlar ve restoranların açılmasıyla spor ve konser gibi daha büyük etkinliklere yeniden başlanması temmuz veya yaz sonuna kadar mümkün olmayacak.

YAŞLILAR BEKLEMEK ZORUNDA KALACAK

Ancak süreçte 70 yaş ve üstü kişilerle risk grubundakilerden "evde kalmaya devam etmeleri" istenecek. Bu kişiler, aşı bulunana kadar normal düzene geçemeyecek. Bu durumda yaşlıların ve risk grubundakilerin normal hayata dönmesinin, yani üçüncü aşamanın 2021 sonbaharına kadar mümkün olmayabileceği değerlendiriliyor.

İŞ ÇEVRELERİNDEN 'HAYATIN NORMALE DÖNMESİ' ÇAĞRISI

Londra dışındaki bir Başbakanlık konutunda dinlenmeye devam eden Johnson'ın ay sonuna kadar işbaşı yapması beklenmiyor.

Kovid-19 (corona virüs) nedeniyle 15 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere'de iş çevreleri, "hayatın normale dönmesi" çağrısı yapıyor.

UYGULAMADAKİ ÖNLEMLER

İngiltere'de 23 Mart'ta alınan ve 16 Nisan'da 3 hafta daha uzatılan kararlara göre, vatandaşlar ancak temel ihtiyaçlar için alışverişe gitmek, tek başına veya hane halkıyla günde bir kez spor yapmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek ve evden yapılamaması durumunda işe gitmek için sokağa çıkabiliyor.

Eczaneler ve marketler dışında tüm ticari işletmeler kapatılırken, cenaze törenleri hariç sosyal etkinliklere izin verilmiyor.

İNGİLTERE'DE HÜKÜMET SALGINA 'KAYITSIZ' KALDI İDDİASI

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke üzerindeki etkisinin azaltılmasını sağlayacak "bir dizi fırsatı kaçırmak" ve "virüse kayıtsız kalmakla" suçlandı.

The Times gazetesinin pazar günleri yayınlanan versiyonu The Sunday Times'ın "İngiltere'nin uykuda felakete yürüdüğü 38 gün" başlıklı haberine göre, ülke "tehlikeye yol açacak şekilde hazırlıksız" olmasına rağmen salgınla mücadelede 5 haftayı boşa geçirdi.

Bilgi sızdıran hükümet kaynaklarıyla bilim insanları ve acil durum planlamacıları, acilen stokların yenilenmesi gereken ocak ve şubat sonlarında, hükümette kayıtsızlığın hakim olduğunu söyledi.

Hükümetin salgın danışma grubu üyeleri, kendilerini güçsüz hissettiklerini belirtirken, gazeteye konuşan bir kaynak, "Kendi aralarında 'Umarız salgın bize gelmez' diye şaka yaparlardı. Çünkü salgında temel gereksinimleri karşılayabilmemiz için tek bir alan yoktu, iyileştirmeyi asla düşünmediler." ifadelerini kullandı.

"KİBRİMİZ NEDENİYLE MAHVOLDUK"

İsmi verilmeyen üst düzey Sağlık Bakanlığı yetkilisi, şubatta tanık olduğu duruma ilişkin, "Test ve kişisel koruyucu ekipman konusunda fırsatı kaçırdık." dedi.

Vuhan'da olanların sadece izlendiğini aktaran yetkili, "Bir salgın, her dönem ulusal risk planlarımızın tepesindeydi. Ama gerçekleştiğinde yavaşça izledik. Almanya olabilirdik ama bunun yerine yetersizliğimiz, kibrimiz ve kemer sıkma önlemlerimiz nedeniyle mahvolduk." değerlendirmesini yaptı.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK DENENDİ BAŞARISIZ OLUNDU

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı.