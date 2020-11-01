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İngiltere'de karantina öncesi halk, tuvalet kağıdı için marketlere hücum etti

İngiltere’de 5 Kasım’da başlayacak olan karantina öncesi halk tuvalet kağıdı almak için marketlere akın etti.
İngiltere'de karantina öncesi halk, tuvalet kağıdı için marketlere hücum etti

İngiltere’de 5 Kasım’da başlayacak olan karantina öncesi halk tuvalet kağıdı almak için marketlere koştu.

Manchester, Londra ve Southampton başta olmak üzere tüm şehirlerde insanlar salgının ilk günlerinde yaşandığı gibi tuvalet kağıtları stokladı, market raflarını boşalttı.

İNGİLTERE'DE TUVALET KAĞIDI KUYRUĞU...

Bazı marketlerin önünde de uzun kuyruklar oluştu.

Tesco ve Asda gibi büyük market zincirleri yeterli sok olduğuna dair müşterileri uyarsa da pek etkili olmadı.

Bazı marketler de hükümetin karantina konusunda önceden kendilerini uyarmadığını, karantinaya hazırlıksız yakalandıklarını bildirdi.

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