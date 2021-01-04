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İngiltere’de koronavirüs alarmı: Kısıtlamalar 5’inci seviyeye yükseltildi

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hükümet tarafından planlanan aşamalı kısıtlamalar, son seviyeye yükseldi.
İngiltere’de koronavirüs alarmı: Kısıtlamalar 5’inci seviyeye yükseltildi

İngiltere’de koronavirüsün mutasyon geçirmesi üzerine vaka sayılarında ve can kayıplarındaki artış sonucunda kısıtlama seviyesi 5’e yükseldi. Daha önce 4’üncü seviyeye çıkarılan kısıtlamalarda sosyal mesafe ve çeşitli kısıtlamalar yer alırken; 5’inci seviyede sosyal mesafe ve kısıtlamaların artırılması öngörülüyor. Öte yandan, 5’inci seviyede Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) sağlık hizmetlerini karşılayamayacak kadar yük altına girdiği ve sistemin çökme aşamasında olduğu belirtildi.

BAŞBAKAN JOHNSON ULUSA SESLENECEK

İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bu akşam yerel saatle 20.00’de (TSİ 23.00) ulusa sesleneceğini duyurdu. Başbakan Johnson’ın kısıtlama seviyesinin 5’e yükseltilmesiyle ilgili yeni getirilen kısıtlama ve sosyal mesafe kurallarını açıklaması bekleniyor.

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 58 BİN 784 VAKA

Öte yandan, İngiltere’de son 24 saatte 58 bin 784 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 407 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 563, toplam can kaybı ise 75 bin 431 olarak duyuruldu.

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