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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 215 kişi daha öldü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 215 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı sayısı 38 bin 376'ya yükseldi.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 215 kişi daha öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 215 artarak 38 bin 376'ya yükseldi.

Kültür Bakanı Oliver Dowden'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hastanelerde, huzurevlerinde ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 215'lik artışla 38 bin 376 oldu.

Vaka sayısı da 2 bin 445 artarak 272 bin 826'ya çıkarken son 24 saatte yapılan 127 bin 722 testle toplam test sayısı 4 milyon 171 bin 408'e yükseldi.

İngiltere, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

SPOR KARŞILAŞMALARINA İZİN VERİLDİ 

Spor müsabakalarının da yarından itibaren seyircisiz olarak yeniden başlayacağını, bu konuda bir kılavuz hazırladıklarını ifade eden Dowden, "Bekleme bitti. Canlı İngiliz sporu, kısa bir süre sonra güvenli ve dikkatli bir ortamda yeniden devam edecek." dedi. 

Her spor branşının müsabakalara ne zaman başlayacağına kendisinin karar vereceğini söyleyen Dowden, 17 Haziran'da başlaması beklenen Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanacağını, bu maçlar arasında Liverpool-Everton karşılaşmasının da olacağını bildirdi. 

KILAVUZ YAYIMLANDI  

Yayımlanan kılavuza göre, sporcular, destek personeli, yetkililer ve medya mensupları dahil maçlarda görev alacak herkes, ayrı ayrı ve mümkün olduğunca kendi özel araçlarıyla seyahat edecek. 

Alana girişler öncesi koronavirüs semptomlarına bakılacak, enfekte olduğu bilinen veya Kovid-19 taşıdığından şüphelenilenlere izin verilmeyecek, bu kişiler tecrit edilecek. 

Mümkün olduğunca sosyal mesafeye dikkat edilecek, hakeme itirazlarda, sporcular arası anlaşmazlıklarda veya sevinç gösterilerinde bu kurala uyulacak.

Soyunma odası kullanımı en aza indirilecek ancak duşlar kullanılabilecek.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerine 13 Mart'ta ara verilmişti.

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