  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

İngiltere’de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için düzenlediği gösteride 27 kişi gözaltına alındı.
İngiltere’de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da kalabalık bir grup koronavirüse karşı alınan önlemleri protesto etmek için Parlamento Meydanı’nda bir araya geldi. Grup daha sonra Trafalgar Meydanı’na ulaştı. Polis ile protestocular arasında arbede yaşandığı ve 27 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Ayrıca protestocular toplanmadan önce polisin, insanları kalabalık toplanmalardan kaçınmaya çağrıda bulunan bir bildiri yayımladı. Protestonun, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, koronavirüsün ‘hızlı’ yayılmasını engellemek için yeni katı tedbirleri açıklamasının ardından gerçekleşti.Protestolarda polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbade yaşandı. 

ÜLKEDE VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson "önemli ölçüde belirsizlik" olsa da, yeni mutasyonun eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı20 Aralık 2020 Pazar 15:16
  • İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi20 Aralık 2020 Pazar 15:16
  • 'Bipolar bozukluk' tedavisi gören kadın, şizofreni hastasını yastıkla boğdu20 Aralık 2020 Pazar 15:14
  • EGM'den Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli videoyla ilgili açıklama20 Aralık 2020 Pazar 15:13
  • KADES uygulamasında 1 milyon indirme hedefi aşıldı20 Aralık 2020 Pazar 14:23
  • Sakarya'da, 150 jandarmayla suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı20 Aralık 2020 Pazar 14:22
  • Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 38 kaçak göçmen kurtarıldı20 Aralık 2020 Pazar 14:21
  • Van, cazibe merkezi üssü oluyor20 Aralık 2020 Pazar 14:20
  • Hollanda, İngiltere'ye uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladı20 Aralık 2020 Pazar 13:25
  • Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü20 Aralık 2020 Pazar 13:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti