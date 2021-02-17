  • BIST 1.549
  • Altın 405,644
  • Dolar 7,0377
  • Euro 8,4984
  • Ankara -10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -8 °C
»

İngiltere'de Kovid-19 aşısı sayesinde pandemide can kayıpları azalıyor

İngiltere'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamada gösterdiği başarının, ülkede en yaşlı ve virüsten en çok etkilenenler arasında ölümleri azalttığı belirtildi.
İngiltere'de Kovid-19 aşısı sayesinde pandemide can kayıpları azalıyor


Guardian gazetesinin yaptığı analize göre, İngiltere'de Kovid-19'dan ölümler, en yaşlı gruptakilerin üçte birinin aşı sonrası bağışıklık geliştirmeye başladığı 24 Ocak'tan bu yana 80 yaş ve üzerindekilerde yüzde 62 oranında düştü.

Ölümlerdeki azalama 20-64 yaş grubunda yüzde 47, 65-79 yaş grubunda ise yüzde 51 oldu.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. David Spiegelhalter, bu etkinin sadece karantinanın bir sonucu olamayacak kadar önemli olduğunu belirtti.

Spiegelhalter, "70 yaşın üzerindekilerdeki ölümler, artık genç yaş gruplarına göre daha hızlı düşüyor. Bu oldukça cesaret verici ve aşının etkisi olması çok muhtemel. Bakımevlerindeki salgında sert bir düşüş var." dedi.

Sağlık veri şirketi Edge Health'in Direktörü George Batchelor ise, aşının olumlu etkilerinin görülmeye başladığına inandığını vurguladı. Ancak hala temkinli olmak için nedenler bulunduğunu ifade eden Batchelor, "Ölümler hala yüksek ve aşı tedarikiyle ilgili bazı endişeler var." dedi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre de, Kovid-19 vakaları, geçen haftaya oranla yaklaşık yüzde 30 düşerek 10 bin 625, ölümler ise yaklaşık yüzde 25 azalarak 799 oldu.

Ülkede en çok günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.

Bugüne kadar 118 bin 195 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybeden İngiltere'de 8 Aralık'tan bu yana toplamda 15,5 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filistin’de ilk defa mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi16 Şubat 2021 Salı 12:49
  • Zimbabve'de 4 bakanın Kovid-19'dan hayatını kaybetmesinin ardından kısıtlamalar uzatıldı16 Şubat 2021 Salı 10:09
  • Filyasyonda yeni dönem: Mutant virüs tehlikesi, algoritmaları değiştirdi16 Şubat 2021 Salı 09:44
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor16 Şubat 2021 Salı 09:17
  • Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 413 kişi hayatını kaybetti16 Şubat 2021 Salı 09:14
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar16 Şubat 2021 Salı 09:05
  • Bakan Koca, il bazındaki vaka sayılarını açıkladı16 Şubat 2021 Salı 07:45
  • Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz15 Şubat 2021 Pazartesi 13:00
  • Kovid-19'la mücadelede 'Yerinden Karar' dönemi başlıyor15 Şubat 2021 Pazartesi 09:45
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar15 Şubat 2021 Pazartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti