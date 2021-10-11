  • BIST 1.410,150
  • Altın 504,01
  • Dolar 8,9300
  • Euro 10,3300
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

İngiltere'de kriz büyüyor: Gaz, gıda, enerji kaosu!

İngiltere'de yetkililer, ülkede yaşanan petrol, gaz, gıda ve enerji krizi nedeniyle bazı ala
İngiltere'de kriz büyüyor: Gaz, gıda, enerji kaosu!

İngiltere'de haftalardır süren krizin boyutu büyüyor. Hükümet krizi çözmek adına somut bir adım atmazken, İngiliz yetkililerden itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Yetkililer, ülkede yaşanan petrol, gaz, gıda ve enerji krizi nedeniyle bazı sektörlerde fabrikaların kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İngiltere'de tedarik zincirindeki eleman açığına bağlı olarak gelişen aksama nedeniyle ülkedeki petrol, gaz, gıda ve enerji krizi devam ediyor. Yetkililer endüstride meydana gelen krizlerin henüz çözüme ulaşmamasının ardından bazı endüstrilerin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabileceği ve fabrikaların kapanabileceği konusunda uyarıda bulundu. İngiltere'nin en büyük iş sendikası Unite the Union'un Başkanı Sharon Graham, ülkede fabrikaların kapatılmasının düşünüldüğünü ve bu nedenle işçilerin "çok endişeli olduklarını" söyledi.

Graham sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Endüstriyel stratejimiz tamamen hesap verebilir olmalı ve temsilcilerimizi, yetkililerimizi, organizatörlerimizi ve personelimizi planlamaya dahil etmelidir. İş yeri için savaşmak, ücret ve koşulları korumak için etkili bir Sanayi Stratejisi sunmalıyız" dedi. Graham, bunun için, eşit bütçeler üzerinde çalışacağını, endüstriyel strateji planının özel taahhütler ve eşitlik içereceğini, çalışanlar için gelişim merkezleri açılacağını ve özel hedefler belirleneceğini söyledi.

SEKTÖRLER, HÜKÜMETİN DESTEĞİNİ BEKLİYOR

Birleşik Krallık'taki çelik endüstrisinin genel müdürü Gareth Stace, hükümetin ülkedeki işletmeleri desteklemek konusundaki eylem eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Stace, ilerleyen haftalarda sektöre yardım olmadığı takdirde, İngiltere'nin çelik sektöründe "önemli ve kalıcı hasar" olacağını söyledi.

Cam sanayisi için ise British Glass'ın Genel Müdürü Dave Dalton, bazı şirketlerin ne kadar süre ayakta durabileceğini bilemediği için bunun işlere ve tüketiciye yansıdığını söyledi.

HÜKÜMET YARDIM TAAHHÜDÜNDE BULUNMADI

Öte yandan, hükümet ülke endüstrisindeki krize ve artan gaz fiyatlarına karşı herhangi bir yardım taahhüdünde bulunmadı. İş Bakanı Kwasi Kwarteng, enerji sektörleri için destek konusunda Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ile yakın çalıştığını belirterek, "bir çözüm bulmaya çalıştığını" ifade etti.

"YETERLİ OLUP OLMADIĞINI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Tüketicilerin bu kış enerji fiyat üst sınırında bir değişiklik görmeyeceğini söyleyen Kwanteg, "Halihazırda mevcut desteğimiz var ve bunun bizi bu durumu aşmak için yeterli olup olmadığını görmek istiyoruz" dedi.

"İŞİMİZ KURTARMA DEĞİL, ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"

Kwarteng, gaz için ödeme yapamayan fabrikaların kapanmak zorunda kalıp kalmayacağına yönelik yaptığı bir açıklamada, bu durumun ticari bir karar olduğunu ve şirketler için "herhangi bir rakam" taahhüt etmeyeceğini belirtti. Kwarteng, "İşimiz kurtarma değil, arz güvenliğini sağlamak, odaklandığımız iş bu" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari'de mağaraya gizlenmiş tanksavar silahları ele geçirildi11 Ekim 2021 Pazartesi 10:25
  • Türkiye'den 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı11 Ekim 2021 Pazartesi 10:24
  • Ankara'da 9 yıldır aranan kardeşleri öldürdüğünü itiraf eden 3 zanlı gözaltına alındı11 Ekim 2021 Pazartesi 10:24
  • Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit sayısı 2'ye yükseldi11 Ekim 2021 Pazartesi 10:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Kalkınma Devrimi'nde de en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz11 Ekim 2021 Pazartesi 10:22
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor11 Ekim 2021 Pazartesi 10:21
  • İş insanı Ahmet Gür son yolculuğuna uğurlandı11 Ekim 2021 Pazartesi 10:21
  • İşsizlik rakamları açıklandı11 Ekim 2021 Pazartesi 10:19
  • İngiltere'de kriz büyüyor: Gaz, gıda, enerji kaosu!11 Ekim 2021 Pazartesi 10:10
  • Fırat Kalkanı Harekatı şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor11 Ekim 2021 Pazartesi 10:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti