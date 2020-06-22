  • BIST 113.612
  • Altın 385,631
  • Dolar 6,8408
  • Euro 7,6611
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin doğum günü kutlandı

Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılarak Ankara'ya getirilen siyam ikizlerine doğum günü kutlaması yapıldı.
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin doğum günü kutlandı

Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılarak Ankara'ya getirilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit'e doğum günü kutlaması yapıldı.

Ambulans uçakla 10 Haziran'da anneleri Fatma ve babaları Ömer Evrensel ile Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Ankara'ya getirilen ikizlerin doğum günü, fizik tedavilerinin devam ettiği Ankara Şehir Hastanesinde gerçekleştirildi.

Pasta kesimi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, ikizlerin doğum gününün Babalar Günü gibi özel bir güne rastladığını hatırlattı.

Derman ve Yiğit'in geçirdikleri ağır ameliyatların ardından hastanelerine geldiğini söyleyen Yaşar, ikizlerin ilk defa birbirlerinden bağımsız hareket etme duyularının geliştiğini, bunun çok önemli olduğunu bildirdi.

Bugünün baba Ömer Evrensel için en güzel Babalar Günü hediyesi olduğunu ifade eden Yaşar, "Tüm bunlara vesile olan kişi aslında Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızın takipleriyle bu gerçekleşti. Önce ağır ameliyatlar geçirdiler İngiltere'de, daha sonra da hastanemize kabul ettik. Çocuklarımızı birlikte büyüteceğiz, hareket kabiliyetlerini artırmaya çalışıyoruz. Günden güne değişiklikler görüyoruz, birbirleriyle etkileşimleri çok olumlu." diye konuştu.

siyam-ikizler2.jpg

"Tedavilerimiz güzel gidiyor"
Ardından ikizler için hazırlanan pasta kesildi ve hediyeler verildi. Anne Fatma ve baba Ömer Evrensel tarafından çocuklara pasta yedirildi.

Pasta kesiminin ardından oyun alanına getirilen çocuklara burada Türkiye'ye getirildikleri günden beri kendileriyle ilgilenen Cumhurbaşkanı Danışmanı, Dil ve Konuşma Terapisti Dr. Meryem Kavakcı tarafından ilk defa dondurma tadımı yaptırıldı.

Baba Ömer Evrensel, çocukların fizik tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Durumları çok iyi, iyiye de gidiyorlar. Hocalarımızın sayesinde Allah'ın izniyle daha da iyi olacaklar. Zaman gösterecek, zamana bıraktık her şeyi, inşallah her şeyin hayırlısı." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının sağlığına kavuşmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getiren baba Evrensel, "Şu anda çok ilerlemiş bir haldeyiz, yani geldiğimiz günden çok farklı bir yoldayız. El kol hareketleri, günlük 5-6 saatlik seansları var. Çok çok daha iyiye gidiyoruz." dedi.

Anne Fatma Evrensel ise çok güzel bir duygu yaşadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, eşine, emeği geçen doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun, çok mutluyum. Çocukları ayrı ayrı görmek, ayrı ayrı kutlamak çok güzel." diye konuştu.

Çocukların ilk doğum gününün buruk olduğunu söyleyen anne Evrensel, "Çünkü yapışıklardı, kendileri hareket edemiyordu, sürekli bizim himayemizdeydi. Şu anda o sıkıntımız yok, çok şükür her şeylerini kendileri yapıyorlar, daha da yapacaklar inşallah. Tedavilerimiz güzel gidiyor." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi22 Haziran 2020 Pazartesi 09:19
  • Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 3’ünün cesedi bulundu22 Haziran 2020 Pazartesi 09:06
  • Meteorolojiden yağış uyarısı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:05
  • Türkiye'de Kovid-19'dan 160 bin 240 kişi iyileşti22 Haziran 2020 Pazartesi 09:04
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:03
  • Libya Başbakanı Serrac, Sisi'nin açıklamalarının ardından Sirte-Cufra Ortak Operasyon komutanıyla görüştü22 Haziran 2020 Pazartesi 09:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık22 Haziran 2020 Pazartesi 09:00
  • AK Partili başkanda Koronavirüs tespit edildi21 Haziran 2020 Pazar 23:55
  • Putin'den adaylığa yeşil ışık21 Haziran 2020 Pazar 23:54
  • 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yürek yakan haber21 Haziran 2020 Pazar 23:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti