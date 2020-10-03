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İngiltere'de sabıka kaydı olmayan kişi 300 kez polis tarafından durduruldu

İngiltere’de sabıka kaydı olmayan eğitimci Nathaniel James (33), 11 yaşından beri polis tarafından 300 kez durdurulup arandığını belirtti. Olayı makbuzlarla ispat eden James'in annesi ise duruma isyan etti.
İngiltere'de sabıka kaydı olmayan kişi 300 kez polis tarafından durduruldu

İngiltere'de yerel medyada yer alan habere göre, Nathaniel James (33) adlı eğitimci, 11 yaşından bu zamana kadar, 300 kez polis tarafından durdurulup arandığını iddia etti. Hiçbir sabıka kaydı olmayan James, ırkçılık nedeniyle aramaların hedefinde olduğunu ifade etti.
 

ANNESİ DURUMA İSYAN ETTİ


Konuyla ilgili konuşan James, “Durum o kadar sık olmaya başladı ki annem şikayet etmek zorunda kaldı. O kadar çok durduruluyordum ki annem bana inanmadı. Daha sonra annem bu duruma ‘yeter’ dedi ve tüm makbuzlarla birlikte polis merkezine gittik. Annem, benim hedef alındığımı düşündüğü için daha üst düzey bir yetkili ile görüşmek istedi” diye konuştu.

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