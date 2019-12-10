İngiltere'de sağlık skandalı

İngiltere'de 4 yaşındaki bir çocuk hastanede boş yatak olmaması sebebiyle 4 saat boyunca yerde yattı. Başbakan Johnson yaşanan bu olaydan dolayı özür diledi.

Mirror gazetesinin haberine göre, 4 yaşındaki Jack Williment, zatürre şüphesiyle İngiltere'nin Leeds kentinde bir hastaneye götürüldü.

4 SAAT BETON ZEMİNDE 5 SAAT SEDYEDE BEKLEDİ

Ancak hastanede boş yatak olmadığı için çocuk, oksijen maskesi takılı olarak 4 saat beton zeminde yatmak zorunda kaldı. Gazetede yayımlanan fotoğrafta, çocuğun annesi Sarah Williment'ın oğlunun altına ve üstüne mont serdiği görüldü. 4 saat yerde yattıktan sonra 5 saat de sedyede kalan çocuk, daha sonra boşalan bir yatağa alındı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Haberin yayımlanmasının ardından konu, Başbakan Boris Johnson'a soruldu. ITV muhabirinin ısrarı sonucu fotoğrafa bakan Johnson, "Bu korkunç bir fotoğraf ve açıkça aileden ve Ulusal Sağlık Hizmetlerinde (NHS) korkunç deneyimler yaşayanlardan özür dilerim." dedi. Johnson, sorunun çözülmesi için yatırım yapılması gerektiğini de belirtti.

HER 20 ACİL HASTADAN BİRİ 12 SAAT YATAK BEKLİYOR

İngiltere Kraliyet Acil Tıp Derneğinin geçen hafta yayımladığı istatistiğe göre, ülkede her 20 acil hastadan biri 12 saat yatak beklemek zorunda kalırken, hastaların sadece yüzde 68'i ilk 4 saat içinde muayene edilebiliyor.

SAĞLIK HİZMETLERİ ÜLKEDEKİ EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN

Brexit'in ardından ikinci en önemli sorun olarak gösterilen sağlık hizmetlerinin durumu, 12 Aralık'ta yapılacak seçimin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.