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İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek İngiltere'de, sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya dahil edildi.
İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Avusturya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ben White'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosuna alındığı belirtildi.

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan Ben White, geçen sezon 39 maçta görev aldı.

İngiltere, EURO 2020'de D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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