İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek İngiltere'de, sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya dahil edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Avusturya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ben White'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosuna alındığı belirtildi. Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan Ben White, geçen sezon 39 maçta görev aldı. İngiltere, EURO 2020'de D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.