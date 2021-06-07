İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Avusturya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ben White'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosuna alındığı belirtildi.
Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan Ben White, geçen sezon 39 maçta görev aldı.
İngiltere, EURO 2020'de D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.
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