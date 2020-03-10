İngiltere'de uçak seferleri boş geçiyor

İngiltere'de havayolu şirketleri, büyük havalimanlarındaki kalkış-iniş saatlerini kaybetmemek için seferlerini neredeyse boş uçaklarla devam ettiriyor.

BBC'nin haberine göre Virgin Atlantic şirketinin üst yöneticisi Shai Weiss, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle taleplerde "çarpıcı düşüş" belirterek, "Bazı durumlarda neredeyse boş uçaklarla uçmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Weiss, ancak Heathrow gibi büyük havalimanlarındaki kalkış ve iniş saatlerini kaybetmemek için bu uçuşlara devam etmek zorunda olduklarına işaret etti.

Bir İngiliz havayolu şirketi de sıra kurallarının değişmemesi halinde gelecek iki hafta içinde 32 seferini sadece yüzde 40 dolulukla yapmak zorunda kalacağını, bunun 5 binden fazla koltuğun boş kalması anlamına geleceğini açıkladı.

Avrupa'da büyük havalimanlarında sıra dağıtımı, Heathrow, Gatwick, Stansted ve Manchester'ın yanı sıra Londra'da Luton ve London City havaalanları için de geçerli. Şirketler, uçuşlarını gerçekleştiremezse bu sıraları kaybediyorlar.

Havayolu şirketleri bu kuralın yumuşatılması için lobi yapmaya başladı. Havacılık endüstrisi grubu Airlines UK Üst Yöneticisi Tim Alderslade de "bu benzersiz ve zorlu koşullarda" boş uçakları sefere çıkarmak zorunda kalmanın para ve yakıt israfının yanı sıra boşuna karbon emisyonuna yol açacağını söyledi.

Habere göre ayrıca, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Avrupa Komisyonuna Kovid-19 salgını sırasında havalimanlarında sıra dağıtım kurallarının yumuşatılmasını talep eden mektup gönderdi.