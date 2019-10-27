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İngiltere'de yaşanan korkunç olayda yeni gelişme

İngiltere'nin Essex bölgesinde, bir TIR'ın arkasında 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükselirken, TIR'ın sürücüsü, 39 kişiyi öldürme ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla yarın mahkemeye çıkarılacak.
İngiltere'de yaşanan korkunç olayda yeni gelişme

Essex polisinin açıklamasına göre, olayla bağlantılı olduğu şüphesiyle aranan 20 yaşlarındaki bir kişi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alındı.

YARIN MAHKEMEYE ÇIKACAK

Böylece TIR'ın sürücüsü dahil soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 5'e çıktı. Polis ayrıca, 25 yaşındaki sürücü Maurice Robinson'ın 39 kişiyi öldürme ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla yarın mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

Olayın meydana geldiği 23 Ekim'de yapılan açıklamalarda 8'i kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği değerlendiriliyor.

Vietnam'ın Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da, yakınlarından haber alamayanlar için özel bir telefon hattının açıldığı kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İngiliz polisi 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde TIR ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet Limanı'na varan konteynerin, buradan Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait TIR tarafından alınarak sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, TIR'ın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu kaydetmişti.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu.

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