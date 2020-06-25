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İngiltere'de yılın en sıcak günü yaşandı

Plajlarda çekilen fotoğraflarda sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü
İngiltere'de yılın en sıcak günü yaşandı

İngiltere'de yılın şimdiye kadarki en sıcak günü olarak ölçülen çarşamba günü binlerce kişi ülkedeki plajlara akın etti. Plajlarda çekilen fotoğraflarda sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de sıcak hava dalgasının etkisiyle, binlerce kişi plajları doldurdu. Southend ve Bournemouth plajlarında çekilen fotoğraflarda binlerce kişinin plajlara akın ettiği ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

İngiltere plajlarında çekilen fotoğraflar, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sosyal mesafe kuralının 2 metreden 1 metreye indirildiğini açıklamasının ardından geldi.

Britanya medyasında, bağımsız bilim insanlarından gelen uyarılara rağmen önlemlerin gevşetilmesi ve normalleşme sürecine girilmesine yönelik eleştiriler yer aldı.

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