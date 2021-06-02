  • BIST 1.433
  • Altın 526,757
  • Dolar 8,5976
  • Euro 10,4905
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

İngiltere'de yılın futbolcusu adayları belli oldu

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan adaylar arasında yer aldı.
İngiltere'de yılın futbolcusu adayları belli oldu

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday isimler açıklandı.

İngiltere'de 2021 yılının en iyi oyuncusu adayları arasında ligi zirvede tamamlayan Manchester City'den 4 futbolcuya yer verildi.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Manchester City'den, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın yanı sıra, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve Ruben Dias yılın en iyi oyuncusu adayları arasında gösterildi.

Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Tottenham Hotspur'dan Harry Kane ödüle aday diğer isimler oldu.

Phil Foden, İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasına da adını yazdırdı. Arsenal'dan Bukayo Saka, West Ham United'dan Declan Rice, Chelsea'den Mason Mount, Manchester United'dan Mason Greenwood ve Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold da yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasında bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buz pateninde sezon tamamlansa da olimpiyat kotası mesaisi sürecek02 Haziran 2021 Çarşamba 13:06
  • Avusturya liginin Türk golcüsü Metehan Altunbaş'ın idolü Burak Yılmaz02 Haziran 2021 Çarşamba 11:41
  • İşitme engelli milli güreşçiler dünya şampiyonasına iddialı hazırlanıyor02 Haziran 2021 Çarşamba 11:35
  • Trabzonspor taraftarları Sörloth'u tekrar takımda görmek istiyor02 Haziran 2021 Çarşamba 11:24
  • NBA'de Nets Celtics karşısında seriyi 4-1 üstün bitirdi02 Haziran 2021 Çarşamba 11:05
  • ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor02 Haziran 2021 Çarşamba 10:34
  • Türkiye, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova karşısında02 Haziran 2021 Çarşamba 10:33
  • A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi02 Haziran 2021 Çarşamba 09:11
  • Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci Avrupa şampiyonu oldu02 Haziran 2021 Çarşamba 09:10
  • Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti02 Haziran 2021 Çarşamba 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti