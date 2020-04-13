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İngiltere'deki Müslümanlar, koronaya karşı seferber oldu

Green Lane Cami ve Toplum Merkezi, 350 kişilik gönüllü ekibiyle kişisel koruyucu kıyafetler üretmeye başladı.
İngiltere'deki Müslümanlar, koronaya karşı seferber oldu

İngiltere’de Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ürettikleri kişisel koruyucu kıyafetleri hastanelere bağışlarken, ihtiyaç sahipleri ve yaşlılara yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

El Cezire’nin haberine göre, İngiltere’deki Müslümanlar, kişisel koruyucu kıyafet eksiği yaşayan hastanelere ekipman tedarik etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla harekete geçti.

350 KİŞİLİK GÖNÜLLÜ, KIYAFET ÜRETİYOR

Birmingham kentindeki Green Lane Camisi ve Toplum Merkezi, ülke genelinde hastanelerde koruyucu ekipman eksikliği yaşanması ve hastanelerde salgına yakalanan doktor ve hemşire sayısının artması üzerine 350 kişilik gönüllü ekip kurdu.

Ekip, kişisel koruyucu kıyafetler üretmeye başladı.

GIDA YARDIMI VE DEFİN YAPILIYOR

Green Lane Camisi, çeşitli organizasyonlarla iş birliği yaparak ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı hizmeti de veriyor.

İçerisindeki soğuk hava deposunda geçici morg hizmeti sunan cami, üyeleriyle defin sürecinde hizmet de veriyor.

ÜCRETSİZ YEMEK VE ÇOK DİLLİ YARDIM HATTI

İngiltere merkezli Müslüman Eller Vakfı da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek servisi ve karantina altındaki yaşlı insanlara yönelik çok dilli yardım hattı kurma hazırlığı yürütüyor.

Ülkedeki Müslüman toplum bireysel olarak da yaşadıkları bölgelerdeki yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Müslümanlar, yaşlılara dezenfektan ve ihtiyaç sahiplerine yüzlerce paket gıda yardımında bulundu.

Ülkedeki Müslüman toplum, yakınlarını kaybeden ailelerin cenaze masraflarını karşılamak üzere kitlesel fonlar da oluşturdu.

İngiltere'de salgın nedeniyle 11 bin 329 kişi hayatını kaybederken, 88 bin 621 kişi de hastalığa yakalandı.

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