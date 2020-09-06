İngiltere'den AB'ye "Brexit" resti: Gözümüzü kırpmadan çıkarız

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in "Brexit anlaşmasının imzalanıp imzalanmayacağı hala belirsiz" açıklaması İngiltere'yi kızdırdı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin Birleşik Krallık'ın ne istediğini net olarak açıklamaması nedeniyle Brexit sonrası bir anlaşma olup olmayacağının belirsiz olduğunu söylesi İngiltere'nin tepkisine neden oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un AB danışmanı ve baş Brexit müzakerecisi Lord David Frost, ‘AB bir önceki hükümetin blöflerine alıştı, görevdeki hükümet anlaşmasız çıkmaktan korkmuyor’ ifadelerini kullandı.





"AB'YE SON UYARIMIZ"





Müzakereci David Frost Brexit ile ilgili olarak yaptığı açıklamada AB'yi hedef aldı. "AB sözümüzü ciddiye almamayı öğrendi" diyen Forst, "AB'ye son uyarımız. Brexit anlaşması belirsiz değildir. Tavrımız net" dedi. Frost, AB’nin geçmiş İngiliz hükümetiyle kendilerini karıştırmamaları gerektiğini vurgulayarak "Bu yüzden bu hükümetin görevi, söylediklerimizde ciddi olduğumuzu ve bizi ciddiye almaları gerektiğini anlamalarını sağlamak" dedi.





BİR YILLIK ZORLU GEÇİŞ DÖNEMİ





Mevcut durum itibariyle İngiltere’nin AB üyeliğinin tam manasıyla sonlandırılması ve teknik meselelerin aşılması için yaklaşık bir yıl sürecek olan zorlu geçiş dönemine girildi. 2020 sonuna kadar tamamlanması beklenen bu geçiş döneminin ardından İngiltere ve AB arasında üyeliğe dair herhangi bir mekanizma kalmayacak. Bu noktada tarafların kabul ettiği ve parlamentoların onayladığı Brexit anlaşması her ne kadar sert temellere dayanmasa da bu sürecin doğal birer yansıması olarak Avrupa Parlamentosundaki İngiliz parlamenterler koltuklarını kaybedecek, taraflar arasındaki kurumsal bağlar sona erecek ve İngiliz politikacılar ve bürokratlar AB’nin kurum içi toplantılarında temsil edilmeyecek. Yani geçiş döneminin tamamlanmasıyla birlikte İngiltere, AB üyesi olmayan diğer ülkeler gibi hareket edecek. Bununla birlikte, tarafların uzlaşmasına göre, geçiş süreci sona erene kadar AB normlarına ve kurallarına uymaya ve Avrupa Adalet Divanının kararlarını tanımaya devam edecek. Öte yandan, 31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere, birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.