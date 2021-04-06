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İngiltere'den AstraZeneca kararı: Çocuklar üzerindeki denemeler durduruldu

İngiltere'de Oxford ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısına ilişkin kriz sürerken, kan pıhtısı ölümleri nedeniyle çocuklar üzerindeki denemelerin durdurulduğu açıklandı.
İngiltere'den AstraZeneca kararı: Çocuklar üzerindeki denemeler durduruldu

İngiltere’den Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olan 7 kişinin sıradışı kan pıhtısı vakasından ötürü hayatını kaybetmesinin ardından kritik açıklama geldi. Ülkede Oxford-AstraZeneca aşının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı.Oxford Üniversitesi'nden Profesör Andrew Pollard İngiliz medyasına yaptığı açıklamada ekibin daha fazla bilgi beklediğini, aşıya dair güvenlik endişesi olmadığını söyledi.

EMA'DAN BAĞLANTISI 'AÇIK' MESAJI

Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) Marco Cavaleri, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısıyla kan pıhtılaşması vakaları arasındaki bağlantının 'açık' olduğunu söyledi. Cavaleri Oxford Üniversitesi ile İsveç merkezli ilaç firması tarafından ortaklaşa geliştirilen AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı ile aşılanan gençler arasında beklenenden daha fazla kanda pıhtılaşma vakası görüldüğünü kaydetmişti.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, ülkede, 7 kişinin Oxford ve AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüsü aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğruladı. Kurumdan yapılan açıklamada, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30’unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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