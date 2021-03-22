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İngiltere'nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı

İngiltere'de polise protestolara müdahale için daha fazla yetki veren yasa tasarısına karşı Bristol kentinde düzenlen gösteri, şiddet olaylarına dönüştü.
İngiltere'nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı

Tasarı karşıtı yüzlerce kişi, Bristol merkezinde toplanarak Bridewell Polis Karakoluna yürümeye başladı.

Polis, tasarının geri çekilmesini isteyen göstericilere karakola vardıklarında müdahale etti.

Polise direnen eylemciler, karakolun camlarını taşlarken, polislere de havai fişekle karşılık verdi.

Göstericiler, ayrıca karakol önündeki ve yakınlarındaki bir parktaki iki ayrı polis minibüsünü ateşe verdi.

Avon ve Somerset Polis Federasyonu Başkanı Andy Roebuck, olaylar sırasında bir polisin kolları ve kaburgalarının kırıldığını söyledi.

İngiltere ve Galler Polis Federasyonu Başkanı John Apter ise, olayları "korkunç" olarak niteleyerek, "Bazı polis memurları çok kötü yaralandı, polis araçlarına zarar verildi, bir polis karakolu saldırıya uğradı." dedi.

Tasarı
Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün, bir kurumunun işlerini veya ulaşımı aksatacak ya da çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

Yasaya karşı gelenlere 10 yıla kadar hapis ya da para cezası verilebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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