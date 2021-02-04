  • BIST 1.535
  • Altın 411,767
  • Dolar 7,1228
  • Euro 8,5282
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

İnleyen Nağmeler Mamak’ta

Mamak Belediyesi, pandemi dolayısıyla mesleklerini icra edemeyen sanat için düzenlediği halk konserlerinin sonuncusunu gerçekleştirdi. 
İnleyen Nağmeler Mamak’ta

Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından online olarak gerçekleştirilen konserde, Türk Sanat Müziği’nin sevilen bestelerinden sanat yolculuğuna çıkıldı. Sanatçıya destek kapsamında düzenledikleri halk konseriyle yüzü aşkın sanatçıya ve elliye yakın halk oyunu ekibine destek verdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu zorlu süreçte ilçenin her yerinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler ürettiklerini, sanattan sağlığa, eğitimden kültüre kadar her alanda sosyal hayatı canlı ve diri tuttuklarını söyledi. Köse, korona virüs sebebiyle insanların evde geçireceği vakti daha kaliteli hale getirmek için de adımlar attıklarını kaydederek, belediyenin online hizmetlerine sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini duyurdu.

dsc_4722.jpg

Sosyal hayatı canlı ve diri tutuyoruz
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralli de olunmasının önemine değinerek, Mamak Belediyesi olarak her anlamda vatandaşlarının yanında olduklarının ve bu süreci birlikte atlatacaklarının altını çizdi. Küçükten büyüğe herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Köse, “Bizler bireysel değil, insan odaklı toplumsal hizmet sunmanın gayreti ve bilinci ile çalışıyoruz. Halkımızın teveccühü de gösteriyor ki, belediyecilikte bilgi ve birikimimizi etkili bir biçimde kullanmaktayız” dedi. 

dsc_4759.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020 dolu dolu geçti04 Şubat 2021 Perşembe 04:27
  • Nohutlar çiftçilere hibe edilecek04 Şubat 2021 Perşembe 03:21
  • Öğrencilere, sınava hazırlık soru bankası dağıtıldı04 Şubat 2021 Perşembe 02:20
  • Yağmur suları boşa akmayacak04 Şubat 2021 Perşembe 01:25
  • Hastanelere ısıtıcılı bekleme çadırı kuruldu04 Şubat 2021 Perşembe 00:26
  • Türk Tarih Müzesini gezdiler04 Şubat 2021 Perşembe 00:22
  • ASKİ ve AKK'den işbirliği03 Şubat 2021 Çarşamba 05:26
  • Kuşlar ‘ev’lendi03 Şubat 2021 Çarşamba 04:24
  • Pursaklar’da 2020 Yılında Spor Altyapısı Yeni Yatırımlarla Güçlendi03 Şubat 2021 Çarşamba 03:21
  • Kadınlar online seminerde buluştu03 Şubat 2021 Çarşamba 02:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti