  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

İnme tedavisine yönelik yol haritası hazır

Sağlık Bakanlığı tarafından, inme geçiren hastanın uygun merkeze sevk edilerek müdahalesinin yapılması için nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip tüm hastanelerde inme birimleri kurulacak.
İnme tedavisine yönelik yol haritası hazır

Sağlık Bakanlığınca, inme geçiren hastaya kısa sürede müdahale edilebilmesi için, gerekli donanıma sahip tüm hastanelerde inme birimleri kurulmasını ve beyin damarlarının açılması işlemini yapacak hekimlerin yetkilendirilme esaslarını içeren yol haritası hazırlandı.

İnme, kalp hastalıkları ve kanserlerden sonra dünya genelinde en sık görülen üçüncü ölüm nedeni, erişkin yaş grubunda en önemli uzun dönem özürlülük kaynağı ve en sık hastaneye yatışa yol açan nörolojik hastalık olarak gösteriliyor.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'de inme, erişkin nüfusta binde 1-2 kişide görülüyor. Yılda yaklaşık 50 bin-100 bin yeni inme vakasıyla karşılaşılıyor.

Genellikle beyin ana damarlarının kan pıhtısı nedeniyle ani tıkanmasıyla gelişen akut inmede etkin tedavi olan damar açıcı yöntemin, sonuç verebilmesi için beyin hücrelerinin tamamen ölmeden en erken saatlerde uygulanması önem taşıyor.

İlk birkaç saat içinde hastaya ulaşılması, hastanın uygun tedavi merkezine nakli, gerekli tetkiklerin süratle yapılarak raporlanması ve deneyimli ekibin hızla tedaviye başlaması, sağlık hizmet sunucuları arasında kapsamlı organizasyonu ve koordinasyonu gerektiriyor.

Etkin olarak çalışan "112 Acil Çağrı" sistemi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazlarının sayısı ile yaygınlığında ulaşılan yüksek seviye ve gerekli ilaçlara kolay ulaşılabilirlik, akut inmeli hastalara ideal sağlık hizmeti sunumunda Türkiye'yi üst seviyeye taşıyor.

"Beyin damarını açacak hekimler Bakanlık tarafından yetkilendirilecek"

Akut inme geçiren hastaların en kısa zamanda damar açıcı tedaviye ulaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan organizasyon ve koordinasyonun sağlanması için "Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge" çıkarıldı.

Yönergeyle nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip tüm hastanelerde inme birimleri yapılandırılma çalışmaları başlatıldı.

Hastaların hızla uygun merkezlere sevk edilmesini sağlamak üzere ilgili tüm tarafları kapsayan yol haritası belirlendi ve konuyla ilgili rehber yayımlandı.

Çalışmalar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak Bilimsel Danışma Kurulları ile yürütülecek. Beyin damarlarının açılma işlemlerini yapacak hekimler, Bakanlık tarafından yetkilendirilecek.

İnme birimlerinin tanı ve tedavilerindeki başarı oranları, uluslararası kabul görmüş göstergeler kapsamında ölçülecek ve idealin altında klinik sonuçları olan merkezlerde düzeltici faaliyetler yürütülecek. Mevcut sağlık insan kaynaklarının geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerine devam edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Hasta hakları konusunda umut verici gelişmeler var'27 Ekim 2019 Pazar 15:00
  • Büyük tehlike! Yüzde 91'inde mikroplastik çıktı...25 Ekim 2019 Cuma 21:30
  • Hijyen takıntısı kemik erimesi ve kırıklara yol açabilir25 Ekim 2019 Cuma 20:30
  • Ahşap mutfak ürünlerinde kanser riski25 Ekim 2019 Cuma 19:30
  • Rutubetli havalar ağrıları tetikleyebilir24 Ekim 2019 Perşembe 21:15
  • Kahvaltı öncesi spor 2 kat yağ yakıyor24 Ekim 2019 Perşembe 21:00
  • Başkentin 'emzirme timine' yoğun ilgi24 Ekim 2019 Perşembe 20:30
  • Dijital dünya sosyal fobiye yol açıyor24 Ekim 2019 Perşembe 20:15
  • 'Menopoz döneminde brokoli ve kereviz tüketmek dişleri koruyor'23 Ekim 2019 Çarşamba 11:19
  • Kekreyemiş kan şekeri ile insülini dengeliyor23 Ekim 2019 Çarşamba 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti