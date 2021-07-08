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İnşaat bekçisi, hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişiyi hastanelik etti

Kayseri'de bir inşaatta bekçilik yapan Cemal Zamantılı (43), hırsızlık için inşaat sahasına girip, kendisine bıçak çeken 2 şüpheliyi su borusuyla darbedip, çağırdığı polis ekiplerine teslim etti.
İnşaat bekçisi, hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişiyi hastanelik etti

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi’nde Servet Ç. (18) ve Hüseyin A. (22), su borusu çalmak için inşaata girdi. İnşaatın bekçisi Cemal Zamantılı, şüphelileri fark edip yanlarına giderek aldıkları su borularını bırakıp gitmelerini istedi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Zamantılı, eline geçirdiği su borusuyla şüphelileri darbedip, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekipleri 2 şüpheliyi, polis gözetiminde devlet hastanesine götürdü. Tedavileri yapılan şüpheliler gözaltına alındı.

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İnşaat bekçisi Zamantılı ise Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Yaşananları anlatan Cemal Zamantılı, "Benim görevim sabah, akşam oradaki inşaat malzemelerini ve inşaatı korumak, hırsızlık olmasını da önlemek. Hırsızlık anında baktım malzeme konteynerinden bir ses geldi. Oraya girmişler. Ben de bizim inşaatta çalışan şef buraya bir hilti getirecekti, o sandım. Baktım poşeti doldurmuş su borularını elinde götürüyor. Şüphelileri yanıma çağırdım. 'Niye bunları aldınız?' diye sordum. Onlar da 'senin değil ' deyip, bana bıçakla saldırmak isteyince ikisini etkisiz hale getirerek, polise teslim ettim " diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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