  • BIST 1.462
  • Altın 500,770
  • Dolar 8,3238
  • Euro 10,1502
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 12 °C
»

İnşaat temelinde toprak kayması yaşandı, 24 daire tahliye edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşanınca yan tarafta bulunan 5 katlı apartmanda oturanlar tahliye edildi.
İnşaat temelinde toprak kayması yaşandı, 24 daire tahliye edildi

Olay saat 00.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1306 Sokak üzerinde meydana geldi. Yapımına başlanılan inşaatın temelinde toprak kayması yaşandı. Bitişikte bulunan 5 katlı apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Bina içerisinde ve kaymanın yaşandığı bölgede inceleme yapan ekipler, binanın yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle 24 daireli apartmanda yaşayan yaklaşık 60 kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Sokağa çıkan bina sakinlerinin bazıları yakınlarının yanına giderken, kalacak yeri bulamayanlar ise kaymakamlık aracılığıyla çevrede bulunan otellere yerleştirilecek. Binanın akıbeti ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Yaşanan toprak kayması sırasında binada bulunan ve 6 aylık kızı Masal ile binayı tahliye eden Orkun Çınar, "Bir aydır evde yoktuk, bugün geldik eve. Birkaç gündür de apartman sakinleri bu sorunu kendi aralarında konuşuyormuş fakat biz büyük bir sorun olacağını düşünmedik. Yatmaya hazırlanırken 'bina tahliye ediliyor' dediler. Biz de dışarı çıktık. Polis ve itfaiye ekipleri tahliye etti bizi, onlar apartman boşalana kadar bekledi. Benim ailem burada yaşıyor bu geceyi ailemde geçireceğim. Bu saatte çocuğumla beraber dışarı çıkmak problem. Sokakta perişan olduk çocuğumla beraber” dedi.

'DEPREM OLUYOR SANDIK'

Yaşanan toprak kayması sırasında hissettiği sarsıntıyı deprem zannettiğini belirten Adem Özdemir ise, "Hafif bir kayma oldu binada. Biz deprem oluyor sandık meğerse toprak kayması varmış. Yeni inşaat yapılan yerde kepçe zarar vermiş galiba. Bugün gece bir sarsıntı hissettik ve binadan ayrıldık. Geceyi yakınlarımızın yanında geçireceğiz.” diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul trafiğinde normalleşme etkisi18 Mayıs 2021 Salı 09:25
  • Yaylada babasının ölüm haberi ile fenalaşan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı18 Mayıs 2021 Salı 09:15
  • İnşaat temelinde toprak kayması yaşandı, 24 daire tahliye edildi18 Mayıs 2021 Salı 09:14
  • Silahlı kavgada sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu18 Mayıs 2021 Salı 09:13
  • Silivri'de bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı 18 Mayıs 2021 Salı 09:13
  • İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki sokakları, altyapıyı, direniş güçlerine ait noktaları vurdu18 Mayıs 2021 Salı 09:11
  • İsrail, Gazze Şeridi'nde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu18 Mayıs 2021 Salı 09:11
  • İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Sağlık Bakanlığı binasında hasar oluştu18 Mayıs 2021 Salı 09:10
  • Arjantin'de 'İsrail'i kınama, Filistin ile dayanışma' gösterisi düzenlendi18 Mayıs 2021 Salı 09:09
  • Hamas lideri Heniyye, Mısırlı yetkililerle 'İsrail ile ateşkes' konusunu görüştü18 Mayıs 2021 Salı 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti