  • BIST 1.384,680
  • Altın 497,77
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,3400
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

İnşaatın çatısından düşen işçi yaralandı

BOLU'da, çalıştığı inşaatın çatısındaki 15 metrelik aydınlatma boşluğundan düşen Y.D. (17), ağır yaralandı.
İnşaatın çatısından düşen işçi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi İdil Sokak'ta yapımı devam eden 4 katlı bir bina inşaatında meydana geldi. İşçi Y.D., iddiaya göre çatıda çalıştığı sırada binanın aydınlanması için plastik ve şeffaf malzemeden yapılan zemine bastı. Y.D., plastik malzemenin kırılması sonucu 15 metre yükseklikten apartman içindeki beton zemine düştü. Y.D.'nin düştüğünü gören diğer işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Y.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Y.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır 11'inci Karpuz Festivali: Renkli görüntülere sahne oldu23 Eylül 2021 Perşembe 10:20
  • Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü22 Eylül 2021 Çarşamba 23:05
  • Niğde’de zincirlemeli trafik kazası: 7 yaralı22 Eylül 2021 Çarşamba 23:05
  • Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi22 Eylül 2021 Çarşamba 21:07
  • Hatalı sollama yapan otomobil 3 araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı22 Eylül 2021 Çarşamba 21:07
  • Kuraklık karpuzu da etkiledi: Bu yılki en büyük karpuz 45,5 kilo22 Eylül 2021 Çarşamba 20:12
  • Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu22 Eylül 2021 Çarşamba 19:14
  • Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı22 Eylül 2021 Çarşamba 17:20
  • Etimesgut Eryaman’ın en kaliteli etli ekmek lokantası hangisi?22 Eylül 2021 Çarşamba 14:00
  • Eryaman etli ekmek merkezi: Hanem Fırın22 Eylül 2021 Çarşamba 11:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti