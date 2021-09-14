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İnşaatında işçi olarak çalıştığı kütüphanede şimdi ders çalışıyor

ELAZIĞ'da yaşayan Hasan Coşkun (23), inşaatında çalıştığı kütüphaneye şimdi 'tıp öğrencisi' olarak gelip, ders çalışıyor.
İnşaatında işçi olarak çalıştığı kütüphanede şimdi ders çalışıyor

Elazığ'da yaşayan tıp fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Hasan Coşkun, 2017 yılında Fırat Üniversitesi Kütüphanesinin inşaatında ailesine destek olmak için çalıştı. Daha sonra hayali olan tıp fakültesini kazanmak için üniversite sınavına giren Coşkun, sınav sonucunda hayalini gerçekleştirerek Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Coşkun, yıllar sonra 18 yaşında inşaatında çalıştığı kütüphaneye gelerek derslerine ve TUS sınavına hazırlanıyor.

Coşkun, "Üniversiteyi kazanmadan önce kütüphanenin inşaatında çalıştım. Sonra ise üniversite sınavına hazırlandım ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Bugünlerde tıp fakültesi öğrencisi olarak inşaatında işçi olarak çalışmış olduğum kütüphanede gerek okul derslerim gerekse okul sonrası uzmanlık derslerim için çalışıyorum. Bu benim için çok güzel bir duygu" dedi.

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