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İnşaatta Çalışacak Eleman Bulamayacağız

Gazetemize konuşan inşaat ustası Orhan Yıldız, sektördeki eleman eksikliğine dikkat çekerek, “Önümüzdeki yıllarda inşaat sektörü eleman bulamayacak duruma gelecek. Türkiye’de inşaat işi şu an Somalili, Afgan ve Suriyelilere kaldı” dedi.  
İnşaatta Çalışacak Eleman Bulamayacağız

Ankara’da inşaat ustası olan Orhan Yıldız, sektörle ilgili gazetemize önemli bilgiler verdi. Aslen Kars Sarıkamışlı olan Yıldız, 1982 yılından bu yana Başkent’te ve çevresinde alçı, boya ve dekorasyon alanında önemli işlere imza attığını söyledi.    

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ALTTAN YETİŞEN KİMSE YOK

İnşaat ustası Yıldız, sektördeki eleman sorununa dikkat çekerek, “İnşaatlarda çalışacak eleman bulamıyoruz, şu anda alttan yetişen kimse yok. Şu anda inşaatlarda çalışanların geneli 50'li  yaşlarında. Önceden çocuklar öğlene kadar okula gidiyordu, öğleden sonra ise babasının yanına inşaatta gidip meslek öğreniyordu şimdi o yok. Önümüzdeki yıllarda inşaat sektörü eleman bulamayacak duruma gelecek” dedi. 

SOMALİLİ, AFGAN VE SURİYELİLER AÇIĞI KAPATIYOR

Ülkemizdeki eleman eksikliğini yurt dışından gelen kişilerin doldurmaya başladığını ifade eden Yıldız, “Türkiye’de inşaat işi şu an Somalili, Afgan ve Suriyelilere kaldı. Onlar da olmasa inşaatlarda çalışacak eleman bulunamayacak” diye konuştu. 

ESKİDEN MALZEMELER SAĞLAMDI

Günümüzde üretilen inşaat malzemelerinde kalite sorunu yaşandığını ileri üreten Yıldız, “Eskiden üretilen malzemeler çok sağlamdı; ancak o malzemeleri şimdi bulmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.  

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FAHİŞ ZAMLARI ELEŞTİRDİ

Yıldız, inşaat malzemelerine salgından sonra gelen fahiş zamları eleştirdi. Yıldız şunları söyledi: “Pandemiden önce 15 liraya aldığımız alçıpan vidası, şimdi 85 liraya çıktı. Bir tane köşebendi 3 liraya alıyorduk şimdi 15 liraya çıktı. Zam gelen inşaat ürünlerinin listesi daha uzayıp gidiyor. Hayat şartları zorlaştı alım gücü azaldı.” 

KOKUYA MARUZ KALMAYIN

İnşaat dış cephe kaplamada sıkça yapılan hatayla ilgili de bilgi veren Yıldız, “ Dış cepheye taş yünü yapıyoruz. Taş yüzünün etekleri ıslandığında evde koku yapar. Yerden 50 cm yükseklikte fombort gibi dayanıklı bir malzeme bir malzeme kullanılmalı, yoksa taş yünü ıslandığında kokuya maruz kalırsınız. Ev yaptırmak isteyenler buna dikkat etmeli” dedi. 


 

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